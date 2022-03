Genkenaren leren elkaar kennen dankzij ‘levende boeken’ in de bib

Genk

In de stedelijke bibliotheek van Genk kon je zopas naast de gewone papieren boeken ook levende boeken aantreffen. Tien inwoners van Genk brachten er hun eigen verhaal, bezoekers konden rustig in een hoekje luisteren.

De Levende Bibliotheek werd georganiseerd in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme. “Het evenement had vooral tot doel om de Genkenaren echt te leren kennen”, zegt schepen van cultuur Anniek Nagels. “Doorgaans hebben mensen weinig kansen om anderen te leren kennen. Dat kon wel in de Levende bibliotheek. De bezoeker kon kiezen tussen een van de tien ‘levende’ boeken met het verhaal dat hem of haar het meest aansprak. Het gesprek duurde dan zo’n 20 minuten.” cn