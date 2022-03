Gezocht: Eindredacteur Sport voor de redactie van Het Belang van Limburg

Bij Mediahuis zoeken we een Eindredacteur Sport voor krant en website bij Het Belang van Limburg. En we geloven dat jij de juiste persoon bent.

Wat we nodig hebben is iemand die echt bezeten is van snelle én goede sportjournalistiek, zowel online als voor de krant. Iemand met passie voor sport. Iemand die zich geroepen voelt om alle sportevents te redigeren en te verwerken op de redactie, samen met een enthousiast team. Iemand die gelooft in en graag meewerkt aan Het Belang van Limburg en HBvL.be, het grootste nieuwsmedium van Limburg.

Waarom precies jij? Je bent gebeten door de sportmicrobe en hebt de Nederlandse taal perfect onder de knie. Je houdt ervan om het enorme sportaanbod te verwerken en een geschikte plaats te geven op de website en in de krant. Je bent dus ook helemaal mee met de nieuwste technieken en platformen. Een naderende deadline doet je niet bibberen.

Wat de job inhoudt? Je werkt vooral ’s avonds en bekommert je dan om de eindredactie van de sportbladzijden voor de krant, je leest de artikels na die onze journalisten binnen sturen en je zorgt dat ze van alle beeldmateriaal voorzien zijn.

Je bent ook verantwoordelijk voor het klaarzetten van de teksten, foto’s, video’s en infografieken op de website, die je samen met het team beheert en voortdurend een update geeft. De digitale wereld kent dus geen geheimen voor jou.

Kortom, Je bent daarbij een belangrijke speler in voor alles wat met sport te maken heeft bij Het Belang van Limburg, zowel voor de krant als voor de website.

Wat op je CV staat is belangrijk, maar lang niet het enige waar we belang aan hechten. Minstens even essentieel zijn je passie voor journalistiek en de goesting om (eerste) ervaring op te doen als eindredacteur op de sportredactie. Op deze manier kan je je alvast bewijzen voor een mogelijke vaste, redactionele job!

Wat je terugkrijgt, is …

•De mogelijkheid om redactionele ervaring op te doen;

• bij één van de 10 meest aantrekkelijke werkgevers in België (Employer Brand Research Randstad 2021);

•kans op interne mobiliteit binnen een grote mediagroep met sterke merken in België, Nederland, Ierland en Luxemburg;

•een inspirerende en moderne werkomgeving;

•en een heleboel fijne collega’s die je job nóg leuker maken;

•en niet onbelangrijk : een aantrekkelijke vergoeding.

