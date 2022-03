Dilsen-Stokkem

De deelgemeente Lanklaar heeft maandagmiddag een half uur zonder stroom gezeten. Even na 14 uur gingen de lichten opnieuw aan. De Post had even de deuren gesloten, garagisten kregen de wagens niet meer van de brug en de horeca kon geen koffie serveren. Ook de verkeerslichten deden het even niet meer. Wat de oorzaak van de stroompanne was, is nog niet bekend. mmd