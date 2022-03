Buurman start achtervolging na inbraak in Herderen en leidt politie tot bij inbrekersduo

Een alerte buurman heeft ervoor gezorgd dat twee inbrekers maandagvoormiddag in de boeien werden geslagen. De man zette met de auto de achtervolging in toen hij het tweetal in Herderen betrapte. Zo kon hij de politie op het juiste spoor zetten.

Maandag even na 10 uur kwam bij de politie de melding binnen dat in de Groothofstraat in Herderen twee dieven op heterdaad waren betrapt. Een buurman had de twee verdachten uit de tuin zien komen en in de auto zien stappen. De man zette zonder twijfelen de achtervolging in en belde intussen de politie. Dankzij de aanwijzingen van de buurman kon een patrouille van de politie aansluiten. In Riemst raakten de vluchters betrokken bij twee ongevallen met geparkeerde voertuigen. Via Tongeren en Herstappe ging het dan richting Wallonië. Patrouilles van de pz Lanaken/Maasmechelen en Tongeren/Herstappe boden versterking. Uiteindelijk werd de vluchtende auto net over de grens met Wallonië op een rotonde gestopt.

Gestolen

De twee inzittenden gaven zich zonder slag of stoot over. Ze werden naar het politiekantoor in Bilzen gebracht. Daar zitten ze nog altijd. Waar de twee vandaan komen en of ze in België een adres hebben, was vanmiddag nog niet duidelijk omdat het duo niet echt meewerkt aan het onderzoek.

De Franse nummerplaat op hun auto blijkt intussen enkele dagen geleden gestolen te zijn. Het voertuig zelf is ook niet in orde. Uit de vaststellingen in Herderen blijkt dat er effectief in het huis werd ingebroken. Of er buit werd gemaakt is voorlopig onduidelijk omdat de bewoners nog niet thuis zijn.

Het parket Limburg werd op de hoogte gebracht van de feiten. Wat er met de twee buitenlanders gaat gebeuren, wordt na het verhoor beslist. mm/eva