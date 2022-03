Leerlingen Sterrenrijk planten voedselbos naast de school

Genk

Vlak naast basisschool Sterrenrijk in Bokrijk hebben leerlingen van de school tal van fruitbomen geplant. Dat deden ze in samenwerking met de buurtbewoners.

In het weekend waren het kinderen van nabijgelegen jeugdwerkingen die de mouwen oprolden en het voedselbos in omvang deden toenemen. Met het initiatief willen de buurt en de school het gebied niet alleen ecologisch versterken, maar ook aantrekkelijk maken door er eetbare vruchten te laten groeien. In afzienbare tijd zal het bos peren, appels en ander fruit afleveren. Daarvoor worden geen herbiciden of pesticiden gebruikt. Ook buurtbewoners kunnen zich tegoed doen aan de opbrengst van het bos. cn