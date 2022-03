Zo heb je privacy in je tuin en help je tegelijk vogels en insecten: groen scherm met een mix van struiken vraagt niet veel werk

In een notendop:

• Wintergroen hoeft niet

• Mix soorten voor meer tuinleven

• Snelle groeiers hebben nadelen!

Strak of speels

Met een haag kan je alle kanten uit. Ze kan strak of recht in alle richtingen, maar even goed speels en afgewerkt met een hanenkam of drakenrug. Belangrijker dan de vorm is gaan voor een zichtdicht scherm. Daarmee komen wintergroene planten in het vizier, van taxus tot hulst (Ilex sp. div.) en Portugese laurier (Prunus lusitanica). Maar of het nodig is? In de winter zit je toch vooral binnen en leven ook jouw buren eerder in huis dan in hun tuin. Ga dus gerust voor een bladverliezende soort. Die geeft je tuin in de winter trouwens meer ruimtelijkheid, want laat subtiel verder kijken dan je eigen eigendom. Hoogte is wel een belangrijk gegeven. Laat ze wat hoger gaan dan manshoog en dus bijna twee meter.

Denk vooruit

Snelle groeiers hebben wat schermfunctie betreft, een streepje voor. Ze hebben echter één groot nadeel. Om ze in model te houden, moet je ze vaker scheren. Vergelijk even de trage taxus die toekomt met zo goed als één scheerbeurt per jaar, beuk (Fagus sylvatica) en haagbeuk (Carpinus betulus) die je mooi houdt met twee scheerbeurten terwijl bijvoorbeeld veldesdoorn (Acer campestre) vier tot vijf scheerbeurten nodig heeft om hetzelfde effect te hebben. Laat je keuze ook leiden door natuurlijkheid. Hagen zijn ideale nestplaats voor tuinvogels en trakteren hen vaak ook indirect op lekkere hapjes. Denk aan de insecten die de bloemen bezoeken en larfjes en rupsen die zich te goed doen aan hun bladeren. Topper inzake vogelvriendelijkheid is meidoorn (Crataegus monogyna). Scheer je ze pas in juni en dus na het broedseizoen dan bedankt de haag je voor het respect voor de tuinvogels met een veelheid aan witte bloempjes. Vind je biodiversiteit net zo belangrijk als privacy ga dan voor een gemengde haag. Mix planten die grote aantrekkingskracht op tuinvogels, vlinders, insecten en zelfs kleine zoogdieren hebben. Het kan met soorten als gele kornoelje (Cornus mas), Gelderse roos (Viburnum opulus), hondsroos (Rosa canina), liguster (Ligustrum ovalifolium) en hulst (Ilex aquifolium). Elk van hen gaat voor bloei en bessen of bottels. Geef deze haag wel wat extra ruimte. Een ‘normale’ haag komt toe met een breedte van 50 cm, een gemengde haag presteert beter naargelang ze breder is.

Plantadvies;

• Graaf een sleuf van 40 cm breed en 40 cm diep.

• Sla elke twee meter een paal in de grond die net zo hoog eindigt als jij later je haag wil hebben. Bevestig er horizontaal drie spandraden aan.

• Meng de uitgegraven grond met compost of bodemverbeteringsmiddel en per twee lopende meter een handvol organische meststof.

• Zet de planten in de sleuf op ongeveer 30 cm van elkaar. Vul aan met de uitgraven aarde.

• Trap licht aan en geef water. Bind de planten, tegen de draad/draden.

Tips:

- Do: Haagplanten koop je meestal met blote wortel. Plant ze zo snel als mogelijk. De wortels mogen niet uitdrogen. Bedek ze desnoods tot het moment van planten met wat aarde.

- Don’t: Knip geen zijtakken van je pas geplante haag af. Rijg ze in en tussen de planten die ernaast staan. Zo krijg je sneller een gesloten geheel.

Plantenwijzer

Haagbeuk (Carpinus betulus)

Haagbeuk — © iVerde

- Bladverliezend, groen blad, herfstkleur

- Twee tot drie scheerbeurten per jaar

Venijnboom (Taxus media ‘Hicksii’ of Hilii’)

Taxus

- Wintergroene naaldboom, compacter dan Taxus baccata

- Giftige zaden en naalden

- Eén scheerbeurt per jaar volstaat

Portugese laurier (Prunus lusitanica)

Portugese laurier

- Wintergroen, leerachtig groen blad

- Witte bloemtrossen, lokt vlinders en bijen.

- Twee scheerbeurten per jaar

Meidoorn (Crataegus monogyna)

Meidoorn — © MV

- Bladverliezend, groen blad, vervelende doornen

- Witte bloempjes in mei, waardevol voor vogels en insecten

- Twee tot drie scheerbeurten per jaar