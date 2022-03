Leerlingen Stebo Dilsen ontwerpen tunnel in speelbos

Dilsen-Stokkem

De leerlingen van Stebo Dilsen hebben een tunnel aangelegd in het nieuwe speelbos aan de Europalaan.

“Het speelbos tussen de kerk en het stadhuis maakt deel uit van het stadspark Ter Motten”, zegt schepen van Jeugd Pieter Indemans. “In het kader van de veiligheid voor de gebruikers van het kasteelpark en de Europalaan hebben we een boomveiligheidscontrole laten uitvoeren. Daaruit bleek dat er in deze zone heel wat bomen in slechte staat waren en dat er op korte termijn kap- en snoeiwerken uitgevoerd moesten worden. Het bos zou hierdoor tijdelijk een meer open karakter krijgen. We hebben van deze situatie gebruikt gemaakt om het bos om te vormen tot een speelbos voor de kinderen. Met het hout dat vrijkwam uit de beheerwerken werden door de Winning Maatwerk Genk natuurlijke spelelementen gemaakt. Die kunnen vanaf nu gebruikt worden door de kinderen.”

“Het laatste speelelement was een tunnel”, zegt Xander Bracke. “Die hebben we met onze school Stebo aangelegd. Over de tunnel ligt een berg aarde als heuvel.” “Het zijn grote buizen waar je door kan kruipen”, vult Seth Thomassen aan. “Er staan banken en een uit boomstam gezaagde stoel, je kan er over boomstammen lopen en zelfs je eigen hut bouwen”, besluit Christiaan Thomassen. De stad heeft ook 25 nieuwe bomen, 17.00 planten en struiken en 2.000 bloembollen aangeplant. MMD