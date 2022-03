Breng jij je mascara eigenlijk verkeerd aan? Deze TikTok-hack toont hoe het moet

Mascara aanbrengen is waarschijnlijk iets waar je niet meer over na hoeft te denken. Maar volgens TikTok doen we het al ons hele leven verkeerd.

Normaal gezien strijken we het mascaraborsteltje van onder naar boven voor volle, lange wimpers. Maar TikTokster @makeupbylxna leert ons dat deze methode niet de juiste is. Wanneer je het borsteltje verticaal over je wimpers strijkt, krijg je de perfecte krul, meer volume en extra lange wimpers.

In de video – die inmiddels ruim 850.000 keer is bekeken – toont ze de zick-zack-techniek: trek de huid strak aan de buitenkant van het oog en zigzag er verticaal met het borsteltje over. Daarna ga je zoals je gewoon bent van onder naar boven om de wimpers uit elkaar te halen en klonters te voorkomen.