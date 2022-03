De comeback van de teambuilding: deze activiteiten zorgen voor teamgevoel op kantoor

Al dat thuiswerken heeft ervoor gezorgd dat we onze collega’s weinig gezien hebben. Hoog tijd dus om dat teamgevoel een flinke boost te geven! We zetten vijf leuke Limburgse teambuildings op een rijtje, waardoor jij je collega’s weer beter leert kennen.

Kasteelheren en -prinsessen in actie

Van boogschieten en estafettes tot deathrides … Aan het kasteel in Kortessem geef je in teams het beste van jezelf tijdens de Castle Trophy. Samenwerken, overleggen, inzicht en communicatie zijn cruciaal tijdens de Beam Push. Kokima organiseert nog heel wat andere activiteiten, o.a. Beat Out.

Vanaf 10 personen. Duur: 2,5 uur. 35 euro p.p. Info: kokima.be

Mekkeren met de collega’s

Haspengouw ontdekken in authentieke 2pk’s doe je natuurlijk niet elke dag. Route 38 stippelt een themaroute naar voorkeur uit: cultureel getint of culinair doorspekt met streekproducten. Er zijn 15 gekleurde geitjes beschikbaar.

Prijs per geitje: 125-205 euro. Vier personen per geitje. Info: route38.be

Kuddegevoel op de boerderij

Het teamgevoel boosten onder het toeziend oog van koeien? Tijdens de Farm Expert Games PLUS waag je je in team aan een zestal doe- en denkopdrachten op de FarmFun-boerderij in Bocholt. Genieten van eeuwige roem op kantoor? Dan moet je de talenten van je teamleden ontdekken én goed benutten. Ook geschikt voor minder actieve collega’s.

Vanaf 12 personen. Prijs: 88 euro p.p. Info: farmfun.be

Wijnen, wijnen, wijnen!

Chateau Meiland, maar dan met de collega’s? Start aan het Wijnkasteel van Genoelselderen met een huifkartocht die je langs wijnvelden loodst. Natuurlijk mét degustatie ter plaatse én een bezoekje achteraf aan de wijnkelders van het kasteel.

Prijs per huifkar 535 euro (max. 18 personen per huifkar). Info: wijnkasteel.com of visitlimburg.be

Legertje lasertje

Een beetje uitgekeken op de klassieke paintball? Dan is Lasershock misschien wel een goed idee. Zonder blauwe plekken, maar wel met - volledig veilige - elektrische schokken. Dat extraatje geeft je teambuildingavontuur niet alleen een portie plezier, maar ook een klein vleugje angst. Het mag een beetje spannend zijn, toch?