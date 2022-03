Jeugdhuis Cavier in Mopertingen viert uitbundig carnaval

Mopertingen

In Mopertingen vierden de leden van het jeugdhuis Cavier uitbundig carnaval. “Normaal zijn er nu overal optochten. Om toch in de sfeer te komen hebben we besloten om ons te verkleden en samen er een gezellig feestje van te maken in ons eigentijds jeugdhuis”, vertelt voorzitter Duarte Lathouwers. Ook de leden van de KSA Mopertingen kwamen mee de benen losgooien terwijl het bier rijkelijk werd getapt. Tussen alle feestvreugde door werd er ook al vooruitgekeken. “Op 9 april organiseren we een bruisend dansfeest onder de noemer ‘Bring your girlfriend’ en een maand later vieren we ons 24 jarig bestaan”, aldus de enthousiaste ploeg. joge