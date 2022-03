Hoeselt

Bijna een op vijf bestuurders die afgelopen weekend een snelheidscamera in Hoeselt passeerden, reed te snel. De controles gebeurden op de Bilzersteenweg en de Nederstraat. In de laatste straat werd de zwaarste overtreding (34 km/uur te snel) vastgesteld. Er werden in totaal 62 van de 334 bestuurders geflitst. mm