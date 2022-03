Zelenski bedankt Mila Kunis en Ashton Kutcher voor geldinzamelingsactie in videogesprek

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Mila Kunis en haar echtgenoot Ashton Kutcher in een videogesprek bedankt voor hun geldinzamelingsactie voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Het acteurskoppel startte zo’n drie weken geleden een inzamelactie voor de Oekraïense vluchtelingen. Met succes, want ze wisten 35 miljoen dollar bij elkaar te sprokkelen.

Dit enorme bedrag is Zelenski niet ontgaan en daarom maakte hij zondag graag tijd om het koppel uitgebreid te bedanken met een persoonlijk videogesprek. De Oekraïense president had veel lovende woorden voor de steun van Kunis en Kutcher, vooral omdat ze “één van de eersten waren die gereageerd hebben op hun noodkreten”. “Ik ben dankbaar voor hun steun. Ik ben onder de indruk van hun vastberadenheid. Ze zijn een inspiratie voor de hele wereld”, zegt hij op Twitter.

Donderdag deelde het acteurskoppel mee dat het beoogde doel van de inzamelactie was bereikt. Ze verdubbelden zelf de eerste drie miljoen die opgehaald was. Maar Ashton en Mila benadrukten dat het steunverhaal niet stopt bij deze actie.“We willen even zeggen dat we ons doel hebben bereikt”, zei Kunis (38), zelf geboren in Oekraïne, in een video op Instagram. “Meer dan 65.000 mensen hebben geholpen om ruim 30 miljoen dollar (ruim 27 miljoen euro, red.) in te zamelen. We zijn overweldigd door dankbaarheid voor de steun.”

“Ons werk is nog niet gedaan”, voegde Kutcher (44) eraan toe. ”We gaan alles doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat de stroom van liefde die van jullie allen kwam als onderdeel van deze campagne een zo groot mogelijke impact zal hebben voor de mensen in nood.”