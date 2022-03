Ella Rowaert wint Junior Journalist

Alken

Het Davidsfonds heeft in samenwerking met het gemeentebestuur van Alken de prijzen uitgereikt voor de beste Junior Journalisten. In Alken en Ulbeek namen acht klassen deel aan de wedstrijd. Dit jaar kreeg Ella Rowaert de prijs voor beste leerling-schrijfster van Alken. De jury vond het winnende verhaal van Ella meeslepend, gedetailleerd en origineel. Een mooie boodschap met woorden die recht uit het hart van de schrijfster komen. Opmerkelijk is het mooie handschrift van Jelien Dannis. Anna Sofie Biets was de enige deelnemende leerling uit het 5de leerjaar en schreef een plot met humor en levendige fantasie. Ook de andere kandidaten hebben erg goed hun best gedaan. De prijsuitreiking werd afgewisseld met muziek door Dries Cosemans (saxofoon) en Ilian Stroobants (contrabas) van basisschool ‘t Schommelbootje. rudc