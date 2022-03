Chiro Voeren houdt reünie met oud-leiding

Voeren

De leiding van de Chiro Voeren organiseerde een reünie van oud-leiding en de huidige leidingsgroep. Dit gebeurde in het Paviljoen aan het Cultureel Centrum Het Veltmanshuis in Sint-Martens-Voeren. De oud-leiding blijft al te graag betrokken bij de activiteiten die door de Chiro van Voeren georganiseerd worden. Ook op kamp worden regelmatig mensen van de vroegere leiding ingezet voor een activiteit. Meer dan zeventig leiders en leidsters kwamen opdagen voor deze leuke chiroavond. Uiteraard was er een fotomoment met herinneringen uit de oude doos. De actuele leidingsgroep zorgde voor een lekker pastabuffet voor zo’n 70 aanwezigen. nm