Leerlingen ’t Kerkveldje Vlijtingen doen mee aan opruimactie

Riemst

Uitgerust met grijpers en vuilniszakken namen vrijdag zowat 40 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van vrije basisschool ’t Kerkveldje in Vlijtingen deel aan de grote actie ‘Straat.net’. Onder hen Pauline, Maita, Charlotte en Liana die samen met hun klasgenoten meerdere zakken zwerfvuil verzamelden. “Heel veel sigarettenpeuken maar ook karton en papier, plastiek, drankblikjes, verpakkingen, mondmaskers... het is vreselijk wat de mensen allemaal achterlaten”, zucht Charlotte. Dat konden de begeleiders Albert, Gerda en meester Nicole enkel maar beamen. Vrijdag en zaterdag trokken honderden vrijwilligers langs de straten van Riemst op zoek naar zwerfvuil. Ze konden rekenen op materiaal van de gemeentelijke milieudienst. Vrijdag gingen de scholen van Kanne, Zichen-Bolder, Zussen, Lafelt en Vlijtingen met in totaal 340 leerlingen op pad en zaterdag was het de beurt aan 11 verenigingen die met 144 leden op zoek gingen naar ongewenst afval. In totaal werden maar liefst 260 km wegen opgeruimd en werd een berg vuilnis verzameld. (eva)