Herders passen hun kroningskleed

Tongeren

Zaterdag was het de vijfde en laatste dag voor de herders om hun kroningskleed te komen passen. Met 363 deelnemers vormen ze ook nu weer de grootste processiegroep van de Kroningsfeesten. De stoffen komen uit Alken, Maastricht en Heusden-Zolder. “We zijn met zeven naaisters en enkele helpsters om te strijken en sorteren. Door corona hebben we maanden niets kunnen doen”, vertelt hoofdnaaister Carine Vanhees. ”De mannen krijgen een dikkere stof, want die mogen wat zweten. Het hoeft geen modeshow te zijn, maar het moet wel ergens op trekken”, grapt Maggie Loix. ”De repetities starten in april 2023. er is gekozen voor de liedjes van editie 2009. Bij de vier vorige pasdagen zijn 73 personen niet komen opdagen. Ze krijgen nog een laatste kans”, besluit voorzitter Robby Jorissen. diro