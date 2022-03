Harde beelden tonen zwaar bombardement op winkelcentrum in Kiev: minstens 6 doden

Maandagochtend lagen er zes lichamen voor het shoppingcenter ‘Retroville’ in het noordoosten van Kiev, aldus een journalist van AFP ter plaatse. Het winkelcentrum werd getroffen door een zeer zwaar bombardement, dat ook voertuigen vernield heeft die op de parking stonden. De ontploffing veroorzaakte ook een krater van enkele meter. De zuidelijke kant het grote winkelcentrum werd helemaal vernield.

De Russische opmars naar de Oekraïense hoofdstad verloopt inmiddels niet zoals gewenst. Volgens het Britse ministerie van Defensie wordt er nog steeds zwaar gevochten ten noorden van de stad. “De opmars van Russische troepen vanuit het noordoosten van de stad is stilgevallen”, klinkt het in een analyse. “Troepen die naderden vanuit de richting van Hostomel in het noordwesten zijn teruggedrongen door hevig Oekraïens verzet. Ondanks het continue gebrek aan vooruitgang blijft Kiev het belangrijkste militaire doel van Rusland, vermoedelijk blijft een omcirkeling van de stad in de komende weken een prioriteit.”