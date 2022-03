Australische bondscoach krijgt boete voor inbreuk op coronaregels

De 58-jarige Arnold testte vorige week positief en had daarom een quarantaineperiode van zeven dagen moeten respecteren. Maar de trainer van de Socceroos werd zondag gezien terwijl hij op het strand in Sydney een wandeling maakte.

Het geld dat Arnold moet ophoesten, zal worden overgemaakt aan het vluchtelingenfonds van het Rode Kruis. In een verklaring van de Australische bond slaat de coach mea culpa. “Ik wil mij verontschuldigen voor mijn verkeerde inschatting zondag”, stelt Arnold. “Ik aanvaard dat ik mijn woning volgens de regels die gelden in New South Wales niet had mogen verlaten.”

Door zijn positieve test is het nog afwachten of Arnold donderdag op de bank kan zitten in het belangrijke WK-kwalificatieduel tegen Japan. Australië moet winnen om zich rechtstreeks te kunnen plaatsen voor de eindronde in Qatar.