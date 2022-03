Jongeren programmeren zelf hun computerspelletjes

Bilzen

Het project van CoderDojo waarbij jongeren de kans krijgen om zich te verdiepen in het coderen en programmeren van computergames, kent in de Kimpel in Bilzen een groot succes. “We werken drempelverlagend en initiëren de kinderen in hun digitale talenten. Het programmeren en de robotica is uiteraard superleuk”, stelt Steven Van Hissenhoven van de bibliotheek. De 11-jarige Jamie heeft er zin in: “Ik ben bezig met een eerste ontwerp voor een platformspel vergelijkbaar met Mario Bros.” Maandelijks worden de skills verder geprikkeld. “We zijn ook steeds op zoek naar CoderDojo-coaches. Wie wil helpen mag altijd een seintje geven”, stelt Steven. joge