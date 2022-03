COLUMN Francis Masure: Gi – Gan - Tisch

Francis Masure schrijft een column over het dagelijkse leven in Sint-Truiden.

Gigantisch, dan heb ik het niet over de financiële put waarin Sint-Truiden zich bevindt, maar over het schoolgebouw in de Fabriekstraat dat als een paddenstoel, een gigantische weliswaar, uit de grond schiet. Het moet ook wel gigantisch worden, want er worden niet minder dan drie scholen in gehuisvest. De Katholieke Centrumscholen oftewel KCST verhuizen er naartoe, alhoewel KCST gemoderniseerd werd tot Hasp-O centrum. Maar de merendeel van de Truienaren kennen de scholen nog het best als ‘et kóleidzje’, ‘et èlleg graf’ of kortweg ’t Graf en het Technicum. En als je oud genoeg bent, durf je nog wel eens 'de vakschool' zeggen. En eigenlijk moeten we er nog een vierde school aan toe voegen: De Broeders. Maar die ligt al een tijdje tegen de vlakte, een eveneens gigantische puinhoop midden in de stad.

Ik vraag mij af wat er met die gigantische leegstaande gebouwen zal gebeuren in de toekomst. Er was sprake van (nog meer) appartementen, maar ja, die gingen er ook komen in de plaats van ‘den aa attenei’, waar, herinner je je nog, de verenigingen toen halsoverkop moesten vluchten en een ander (niet bestaand) onderkomen moesten zoeken.

Terug naar de Fabriekstraat. Nog maar goed een jaar geleden lagen daar nog de archeologen op hun knieën de grond af te borstelen op zoek naar resten uit de oude geschiedenis en nu staat er in volle glorie een echt Gi-Gan-Tisch schoolgebouw. Ik had even schrik dat de Poolse grens in de Fabriekstraat lag, maar het is een lange rij witte busjes met Poolse nummerplaat van noeste arbeiders die dag in dag uit hard aan het werken zijn om het schoolgebouw klaar te hebben tegen september volgend jaar. Dan zal er ook een gigantische verhuis plaats vinden van een volledige scholengemeenschap. “School in beweging” zou wel een toffe slagzin kunnen zijn.

De omwonenden, en zij niet alleen, kijken met een bang hartje naar de toekomst. Van hun rustige buurt zal immers dan niet veel meer te merken zijn. Hopelijk is er goed nagedacht over de verkeerssituatie eens het schooljaar 2023-2024 zal beginnen. En dan is het nog onduidelijk of het woonproject met 300 ‘woonentiteiten’ er nu komt of niet. De straatnamen zijn wel al bekend: Truienaren Jozef Van Overstraeten, Paul Nicolai en Achilles Thijs krijgen de eer, postuum natuurlijk, om hun naam op de straatbordjes te krijgen. En zeggen dat nog maar 40 jaar geleden de Fabriekstraat een aarden weg was. Sint-Truiden verandert wel snel, héél snel.