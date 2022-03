Neos Maaseik op bezoek in Leuven

“Bij aankomst uiteraard eerst koffie en een gebakje in Leuven centraal. Ter verduidelijking: niet de gevangenis, maar het café”, vertellen de leden. “Daarna ging het met gids langs de mooie bezienswaardigheden van Leuven. Zo bewonderden we het stadhuis, de Sint-Pieterskerk, het Pauscollege, het Ladeuzeplein en de unieke universiteitsleeszaal in de bibliotheek. Zo jong als we waren en vertoevend in een universiteitsstad, was onze lunch ook hieraan aangepast en genoten we het speciale menu in het Balls & Glory restaurant.”

Daarna ging de verkenningstocht met gids verder. “We bezochten het Begijnhof en het graf van Pater Damiaan”, aldus de leden. “De tweede wandeling had als naam 'Taste the best of Leuven' en dat deden we dan ook. Bij De Walvis genoten we van een lekker hapje gerookte zalm en bij de ambachtelijke kaaswinkel Elsen mochten we genieten van diverse kazen. In tussentijd gingen we ook nog even langs bij Jeroen Meus. Na dit alles hadden we nog even tijd om rustig na te genieten op een terrasje. Na een dag gezellig, ongedwongen met vrienden samen te zijn, keerden we terug naar Maaseik.”

Heb je ook zin om deze ervaring eens op te doen? Kijk dan eens op www.neosvzw.be/maaseik. Je bent welkom.