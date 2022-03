Mannenkookclub viert 500ste kookavond met feestmenu

Heers

De mannenkookclub van Heers hield vorige week zijn 500ste kookles en vierde dit samen met de partners en het gemeentebestuur in het administratief centrum. Precies 21 jaar geleden ontstond de kookclub tussen pot en pint. “Op 13 maart 2001 vergaderden we voor het eerst in taverne The Passage, een week later stond de eerste les al op de agenda”, zeggen voorzitter Charly Vanandroye en ondervoorzitter Ivo Carlens. “Bedoeling was om mannen uit de gemeente aan te trekken die geen ervaring hadden in de keuken. In de loop der jaren zijn er heel wat leden gepasseerd, helaas zijn er ook enkele leden gestorven.” Bijzonder is dat de kookclub steeds 14 leden telt: pas als er iemand wegvalt, kan er een nieuw lid bijkomen. “Gewoonlijk zijn meerdere kandidaten”, lacht Ivo. “Tijdens onze wekelijkse lessen op dinsdagavond maken we altijd vier gangen klaar. Voor onze 500ste les was het een feestmenu: tomaat garnaal anders, zeevruchtensoep, een lamskroontje of zeetong en seizoensvruchten met panna cotta en ijs. We hanteren maar één gouden regel achter het fornuis: er wordt niet gepraat over voetbal en politiek.” frmi