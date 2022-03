Neos Dilsen-Stokkem viert de lente

Donderdag organiseerde Neos Dilsen-Stokkem een uitgebreide lentehappening. "Uitstel is geen afstel en omdat door corona de nieuwjaarsreceptie niet kon doorgaan, vonden we dat we er maar een lentefeest van moesten maken."

Eindelijk konden de Neos-leden van Dilsen-Stokkem weer samenkomen. Om 17 uur werd het feestmaal ingezet met een receptie met heerlijke hapjes. Daarna volgde een korte toespraak door de voorzitter. "Buiten een toelichting over het jaarprogramma kregen we ook enkele grafieken te zien over hoe het gesteld is met ons ledenaantal", klinkt het bij de leden. "Hier was alleen maar goed nieuws te vermelden. We zitten weer aan het aantal leden van voor corona. Voor een heerlijk uitgebreid feestbuffet erna had het personeel van ’t Raadmaekers gezorgd. Lekker en mooi verzorgd. Er moest veel verteld worden na zo'n lange periode."