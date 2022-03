Alles wat u moet weten over het geheime snufje van Matej Mohoric: “Straks rijdt iedereen met de dropper post”

Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) is de onverwachte winnaar van Milaan-Sanremo. Omdat hij een steengoed renner is, omdat hij een roekeloos daler is maar vooral omdat zijn fiets voorzien was van een ‘dropper post’, een snufje uit het mountainbiken dat hem nog sneller deed dalen dan anders. De winnaar zelf vertelt u alles wat u moet weten over deze ultieme ‘marginal gain’ die iedereen over het hoofd zag.