Loena Hendrickx staat op WK voor slotakkoord van topseizoen

Voor Loena Hendrickx moeten de wereldkampioenschappen kunstschaatsen, die woensdag in Montpellier beginnen, het slotakkoord van het beste seizoen uit haar loopbaan worden. Vijf weken geleden eindigde Hendrickx als achtste op de Olympische Winterspelen in Peking.

Dat was het voorlopige hoogtepunt in een schaatsjaar waarin de 22-jarige Hendrickx achter drie Russinnen in Tallinn vierde van Europa werd en als eerste Belgische in de geschiedenis een podiumplaats bij een Grand Prix-wedstrijd veroverde. Dat was achter twee Russinnen in Turijn, de Gran Premio d’Italia.

Door de oorlog in Oekraïne zijn Rusland en Wit-Rusland in Montpellier uitgesloten van deelname. De piepjonge wereldkampioene Anna Shcherbakova, Alexandra Trusova en Kamila Valieva zijn er dus niet zeker niet bij. Ook generatiegenote Elizabeta Tuktamysheva (25) is afwezig. En het is de vraag of de 15-jarige Valieva, de Europese kampioene die bij de nationale titelstrijd op doping werd betrapt, ooit nog op de internationale piste zal terugkeren.

Na een korte pauze en een week van huldigingen hervatte Hendrickx onlangs de training. Bij een valpartij liep ze daarbij evenwel een scheurtje in de lies op, zo bekende ze vorige week in een interview bij Sporza. Het wordt dus nog afwachten of Hendrickx voluit zal kunnen gaan in Zuid-Frankrijk.

Door haar goede olympische optreden en de vijfde plaats die ze een jaar geleden op het WK in Stockholm behaalde, zijn vele ogen gericht op de rijdster uit Arendonk. Alleen afgaande op de beste prestaties is Hendrickx vierde van de 33 deelneemsters in de Sud de France Arena.

Bij afwezigheid van de Russinnen zal de tegenstand voor Hendrickx vooral komen uit Azië. De winnares van het olympisch brons, de Japanse Kaori Sakamoto, lijkt de beste kansen op de wereldtitel te hebben. Haar landgenote Wakaba Higuchi, in Peking ook voor Hendrickx, is erg stabiel. Verder is de Zuid-Koreaanse Young You een serieuze medaillekandidate. Van de Amerikaanse rijdsters zijn Alysa Liu en Karen Chen, die vorig jaar in Stockholm nog voor Hendrickx als vierde eindigde, kansrijk.