Toeternietoe zorgt al een kwarteeuw voor ambiance

Hasselt

De meer dan 20-koppige sfeer- en ambianceband Toeternietoe heeft het voorbije weekend zijn zilveren jubileum gevierd. “25 Jaar geleden droomde onze carnavalsgroep ‘De Muzikale Clowns’ van een eigen ‘harmonieke’ en na een oproep in de plaatselijke media leverde die een pak blaas- en slagwerkinstrumenten en dus zijn we eraan begonnen”, lacht stichter-dirigent Carlo Muysers. “Kandidaat-spelers waren er voldoende, maar muzikale kennis wat minder. Daarom kreeg ik het idee om cijfertjes te plaatsen bij de noten op de partituren en dat werkte wonderwel.” Vandaag is Toeternietoe wereldberoemd in Hasselt en wijde omgeving. Zelfs Nederlanders, Duitsers en Italianen hebben al van de Hasseltse band genoten. Op het palmares staan een pak muzikale en andere leuke exploten, o.a. een optreden voor de wc-madam van het Antwerpse Sportpaleis, een eigen naaktkalender, enkele cd’s, een eigen bier en jenever en sinds 2003 een mini-festival dat elke woensdagavond van de zomervakantie doorgaat . “De teller van onze optredens staat na een kwarteeuw op meer dan 1.100 en daar mogen we best trots op zijn”, besluit Carlo.

raru