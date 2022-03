Zomeropera met Koen Crucke, Folkfestival in Bokrijk of Rock Herk: voor deze Limburgse festivals kan je al tickets kopen

Gevestigd en aanstormend talent uit de genres singer-songwriter en indie op de affiche van Little Waves Festival. Toppers van de line-up zijn Villagers, Sylvie Kreusch en Marble Sounds, maar we kijken ook uit naar de Canadese Helena Deland, de Nederlandse Meau, de Turkse Gaye Su Akyol en de Limburgers Ilayda Cicek en Emmy d’Arc (foto). Het wordt een avond vol muzikale ontdekkingen. (agr)

Little Waves Festival, op 7/5 vanaf 14.30 uur, C-mine Genk. Info: www.littlewaves.be

Rock: Oudste van het land

Het oudste alternatieve festival van het land maakt zijn naam waar met bands die niet op een gitaar meer of minder kijken, zoals pakweg Mogwai en The Vaccines. Verder vinden we veel Vlaamse topbands op de affiche. We noemen voor de vuist Noordkaap, dEUS, Millionaire, Brutus, Ramkot, Portland en School is Cool. De Jeugd van Tegenwoordig zorgt voor een streep hiphop.(agr)

Rock Herk, op 15 en 16/7 Sportterreinen Harlaz-Olmenhof Herk-de-Stad. Info: www.rockherk.be

Folk: Van Dublin tot Bokrijk

Bokrijk pakt uit met een folkfestival in het Oost- en West-Vlaamse deel van het openluchtmuseum. Ed Kooyman, die al bijna vijftig jaar op het podium staat, is van de partij. Een verrassingsband bestaat uit Limburgse muzikanten die in diverse genres hun sporen hebben verdiend. De toppers zijn The Dublin Legends met Sean Cannon (foto), een origineel lid van de legendarische Ierse groep The Dubliners. (agr)

Folkfestival, op 21/5 vanaf 10 uur, Openluchtmuseum Bokrijk Genk. Info: www.bokrijk.be/nl/folkfestival

Blues: Meer dan blues

Blues Peer verhuist naar het pinksterweekend. Naast de verrassing 10CC zien we natuurlijk veel bluesfiguren bij nu al aangekondigde artiesten. Neem bijvoorbeeld Cedric Burnside, de kleinzoon van R.L. Burnside, maar ook de nieuwe generatie bluesgitaristen, zoals King Solomon Hicks en Laurence Jones. Anderen hebben wel een bluesbasis, maar schuren tegen de soul aan zoals Robert Finley (foto) en Sugaray Rayford. (agr)

Blues Peer, op 3, 4 en 5/6 vanaf 14 uur, festivalterrein Deusterstraat Peer. Info: www.bluespeer.be

Operette: Met Koen Crucke naar Villa Lehár

Vorig jaar bracht Zomeropera voor het eerst geen bestaande opera. Men blijft op die ingeslagen weg. We gaan naar Bad Ischl, waar Franz Lehár in zijn zomerhuis - nu een museum - zijn mooiste operettes componeerde. Die lustige Witwe is maar één voorbeeld. Loop rond in zijn villa en luister naar zijn muziek en die van tijdgenoten. Ook tenor Koen Crucke (foto) zit in de cast. (agr)

Villa Lehár, Zomeropera, van 19/5 tot 22/6, Alden Biesen Kasteelstraat Bilzen. Info: www.zomeropera.be