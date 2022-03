België pronkt op medaillepodium WK atletiek indoor, 98.000 dollar aan premies

België is als derde geëindigd in de medailletabel van het achttiende WK indooratletiek, zondag na afloop van de laatste wedstrijddag in Belgrado.

Die derde plaats is een even onverwacht als uitzonderlijk resultaat voor Team Belgium. Hoewel België tot nu toe slechts zeven medailles telde in deze competitie, keerde ons land terug uit Servië met twee gouden medailles: Noor Vidts in de vijfkamp en de Belgian Tornados in de 4x400 meter estafette. Terwijl de Vilvoordse haar eerste medaille op mondiaal niveau won, behaalden de Tornados hun veertiende podiumplaats in hun 28e finale in een belangrijke internationale competitie.

Noor Vidts gaf haar wereldtitel glans met een nieuw Belgisch record dat ze afsnoepte van Nafi Thiam. Haar 4.929 punten overtreffen de 4.904 punten van de tweevoudig olympisch kampioene op de zevenkamp. De grootste Belgische delegatie die ooit op een WK indoor aanwezig was (22 geselecteerde atleten, waarvan 13 in individuele nummers), telde atleten in vijf andere finales.

Team Belgium keert huiswaarts met 98.000 dollar aan premies

Alle atleten die op het WK indooratletiek in Belgrado in de top zes eindigden, konden rekenen op een geldpremie. België ging met zijn twee (gouden) medailles en vier andere plaatsen in de top zes naar huis met een totaal van 98.000 dollar, ongeveer 88.500 euro. Noor Vidts kreeg 40.000 euro voor haar goud in de vijfkamp. De Belgian Tornados zullen hun 40.000 euro delen.

Ook top zes voor Broeders, Carmoy en Belgian Cheetahs

In het polsstokspringen rechtvaardigde Ben Broeders de wildcard van World Athletics. De Belgische recordhouder behaalde zijn beste resultaat van het jaar door 5m75 te springen, genoeg voor de vijfde plaats. Eliott Crestan behaalde de zesde plaats op de 800 meter. De Namenaar kwam in Servië aan met de negende tijd van het jaar onder de deelnemers.

Thomas Carmoy deed de uitnodiging van de internationale atletiekfederatie eveneens eer aan. Hij behaalde de zesde plaats in de finale bij het hoogspringen en evenaarde zijn persoonlijk record (2m28). De Belgian Cheetahs voldeden ook aan de verwachtingen ondanks de afwezigheid van Cynthia Bolingo en Paulien Couckuyt wegens blessures. Het nationaal record van Hanne Claes, Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet en Camille Laus (3:30.58) bracht hen tot in de finale waar ze genoegen moesten nemen met de zesde en laatste plaats.

Thomas Carmoy — © BELGA

Michael Somers, met de laatste verliezende tijd, eindigde als dertiende op de 3.000 meter (7:51.65). Isaac Kimeli had ook zijn plaats bij de vijftien finalisten veilig gesteld. Door een hamstringblessure in zijn reeks moest hij zich echter terugtrekken.

Julien Watrin deed niet mee aan de 400 meter-finale. Hij liet zich wel opmerken met een Belgisch record (45.88), dat de beste tijd van de reeksen was. Hij kon deze prestatie niet herhalen in de halve finales. Hij eindigde als vierde in zijn race (46.54), waarin alleen de eerste drie zich kwalificeerden.

Michael Obasuyi bereikte met gemak de halve finales van de 60 meter horden. Hij kwam een honderdste tekort om met een verliezende tijd voor de finale opgevist te worden. Hij eindigde als tiende en zette een nieuw persoonlijk record neer (7.58). Anne Zagré overleefde de reeksen op de 60 meter horden, met een persoonlijke beste tijd van het jaar (8.04), alvorens in de halve finales te sneuvelen (8.08).

Hoewel ze niet verder kwam dan de reeksen zette Camille Laus haar beste tijd in haar carrière neer op de 400 meter (52.51) en ze eindigde als dertiende. Een dertiende plaats ook voor Ismael Debjani op de 1.500 meter, waar hij in de val liep wegens het te trage ritme van zijn reeks (3:39.47). Aurele Vandeputte geraakte niet voorbij de eerste ronde van de 800 meter (18e in 1:49.59) en Rani Rosius strandde in de reeksen van de 60 meter (28e in 7.33).