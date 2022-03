Wellen

Basisschool ’t Laantje vierde carnaval met een ‘Dolle Week’. “We zijn maandag begonnen met ‘dolle-harendag’ en we kwamen met de meest verrassende kapsels en pruiken naar school”, klinkt het bij de leerlingen. “Dinsdag was het ‘dolle-schoenendag’ en woensdag mocht iedereen verkleed komen. Donderdag was het ‘dolle-fluodag’, waarbij we ook veilig en zichtbaar naar school kwamen. Fluo is best wel cool!” Alle leerlingen sloten de week leuk af met ‘dolle-hoedendag’. rudc