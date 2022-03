Heusden-Zolder

De brandweer is zaterdag rond 14 uur opgeroepen voor een brand op de Astridlaan in Boekt. Op het terras van een appartement op de gelijkvloers stond een loungezetel in brand. Het vuur was snel geblust. De tuinset en een deel van de glazen terraswand raakten beschadigd. De oorzaak van de brand is onbekend. mm