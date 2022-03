Philadelphia gaat thuis onderuit tegen Toronto in de NBA

Philadelphia heeft zondagavond in de NBA voor eigen publiek een 88-93 nederlaag geleden tegen Toronto. Bij de bezoekers was de Kameroener Pascal Siakam de matchwinnaar met 26 punten en 10 rebounds.

Vedetten Joel Embiid en James Harden stonden in de basis bij de Sixers maar gingen mee onderuit tegen de nummer 7 uit de Eastern Conference. Philadelphia staat derde maar verliest wat terrein op Milwaukee en leider Miami. Boston (vierde) sluipt dan weer wat dichter na een 104-124 overwinning tegen Denver. Jaylen Brown en Jayson Tatum maakten allebei 30 punten voor de Celtics. Regerend MVP Nikola Jokic kwam voor de Nuggets tot 23 punten.

In de Western Conference verstevigde Phoenix zijn leidersplaats met een hard bevochten zege in Sacramento: 124-127 na verlenging. Nummer twee Memphis was met 98-122 een maat te groot voor Houston terwijl Golden State, derde in de stand, zonder de geblesseerde Stephen Curry met 108-110 verloor van San Antonio.

New Orleans zette Atlanta opzij met 112-117 en sprong daardoor in de stand over de LA Lakers, die nu tiende zijn, de laatste plaats die recht geeft op de barrages voor de barrages. LeBron James en co staan onder druk want de achterstand van San Antonio, elfde, is met nog drie weken te gaan in het reguliere seizoen niet groot.

Uitslagen

Philadelphia - Toronto 88 - 93

New York - Utah 93 - 108

Denver - Boston 104 - 124

Atlanta - New Orleans 112 - 117

Orlando - Oklahoma City 90 - 85

Golden State - San Antonio 108 - 110

Indiana - Portland 129 - 98

Sacramento - Phoenix 124 - 127 (n. v.)

Houston - Memphis 98 - 122

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Miami 66,2 71 47 24

2. Milwaukee 62,0 71 44 27

3. Philadelphia 61,4 70 43 27

4. Boston 61,1 72 44 28

5. Chicago 58,6 70 41 29

6. Cleveland 57,7 71 41 30

7. Toronto 56,3 71 40 31

8. Brooklyn 52,1 71 37 34

9. Charlotte 50,7 71 36 35

10. Atlanta 49,3 71 35 36

11. Washington 42,9 70 30 40

12. New York 42,3 71 30 41

13. Indiana 34,7 72 25 47

14. Detroit 26,8 71 19 52

15. Orlando 26,4 72 19 53

WESTERN CONFERENCE

1. (x) Phoenix 80,6 72 58 14

2. Memphis 68,1 72 49 23

3. Golden State 66,2 71 47 24

4. Utah 63,4 71 45 26

5. Dallas 60,6 71 43 28

6. Minnesota 58,3 72 42 30

7. Denver 58,3 72 42 30

8. LA Clippers 49,3 73 36 37

9. New Orleans 42,3 71 30 41

10. LA Lakers 42,3 71 30 41

11. San Antonio 38,9 72 28 44

12. Portland 37,1 70 26 44

13. Sacramento 34,2 73 25 48

14. Oklahoma City 28,2 71 20 51

15. Houston 23,9 71 17 54

(x) = geplaatst voor play-offs