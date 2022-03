Plots overlijden pastoor Gerard Vinken dompelt Bocholt in diepe rouw

Zaterdag is pastoor Gerard Vinken geheel onverwacht op 76-jarige leeftijd overleden. De parochiegemeenschap van Lozen, Kaulille en bij uitbreiding heel Bocholt, waar deze volkspriester erg geliefd is, is in diepe rouw gedompeld.

EH. Gerard Vinken, die in de zomer 2021 nog gevierd werd voor zijn gouden priesterjubileum, werd zaterdagmorgen levenloos in zijn woning aangetroffen. Vinken was de voorbije week nog te gast op de jaarlijkse uchteravond van Davidsfonds Bocholt. Hij vertelde daar over zijn boeiend leven, zijn jeugd, zijn roeping, zijn pastoor zijn in Lozen en Kaulille en het gedreven pastor zijn bij het Dienstencentrum Sint- Oda in Pelt.

Gerard Vinken was een charismatische figuur, priester-leraar aan het Lommelse Sint-Pietercollege en proost van diverse Bocholter verenigingen. Zo ging Gerard op zijn geëigende manier voor in de jaarlijkse dialectmis voor de Bogetter carnavalisten. Ter gelegenheid van zijn gouden priesterjubileum in september 2021 werd deze volkse en goedlachse priester nog uitvoerig gevierd door de parochiegemeenschap van Lozen en Kaulille. Het moment om Gerard op te nemen in de eregalerij van verdienstelijke Bocholtenaren. Voor zijn inzet en menselijke betrokkenheid bij het Bocholter gemeenschapsleven ontving Gerard Vinken de bronzen medaille. (rdr)