Pas getrouwd: Evelien en Rob in Lummen

Lummen

Rob Hermans (31) uit Leopoldsburg, inspecteur bij de politie van Leuven

Evelien Verachtert (27) uit Lummen, receptioniste bij Elaisa Wellness in Dilsen-Stokkem

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Mijn zus en Rob kenden elkaar al langer via de politieopleiding. Voor een klasreünie en de Titan Run - een obstakelrun - hadden ze een ticket te veel besteld en samen met mijn zus mocht ik meelopen. Rob sleurde me over alle obstakels en daar is ons mooie verhaal begonnen”, lacht Evelien. (klu)

