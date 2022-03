VS: “Militaire junta in Myanmar is schuldig aan genocide tegen Rohingya”

Honderdduizenden Rohingya-moslims zijn het voornamelijk boeddhistische Myanmar ontvlucht sinds 2017 na een gewelddadige onderdrukkingscampagne door het leger. De praktijken worden onderzocht door het Internationaal Strafhof in Den Haag.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken houdt maandag een toespraak tijdens een bezoek aan de expo “Burma’s Path to Genocide” (“de Myanmarese weg naar de genocide”) in het Holocaustmuseum in Washington. Blinken zei in december tijdens een bezoek aan Maleisië dat de Verenigde Staten “zeer actief” onderzoeken of de behandeling van de Rohingya-gemeenschap kan gekwalificeerd worden als genocide.

Zowat 850.000 Rohingya bevinden zich vandaag nog in vluchtelingenkampen in buurland Bangladesh, 600.000 anderen wonen nog in de staat Rakhine, in het zuidwesten van Myanmar.

Het onderzoek dat het Internationaal Strafhof in 2019 opende tegen Myanmar, wordt bemoeilijkt door de militaire staatsgreep tegen de regering van Aung San Suu Kyi, die leidde tot massale manifestaties en een bloederige onderdrukking ervan.

Aung San Suu Kyi wordt er door mensenrechtenorganisaties van beschuldigd betrokken te zijn bij de onderdrukking van de Rohingya.