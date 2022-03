Werknemers Mainfreight in Genk leggen werk neer: “Voorstel loonsverhoging onaanvaardbaar”

Er roert al enige tijd een en ander binnen de bedrijfsmuren van de zes vestigingen van Mainfreight in België. De werknemers vinden dat de directie hen niet ernstig neemt tijdens gesprekken over loonsverhoging. Het ongenoegen kwam maandagochtend tot een uitbarsting in de Genkse vestiging waar alle werknemers het werk neerlegden. “We hebben verschillende gesprekken gevoerd met de directie”, zegt Victor Birger, secretaris van ABVV-BTB. “Maar er is geen enkele bereidheid om ons aanvaardbaar voorstel aan te nemen. Nochtans worden alle werknemers geconfronteerd met stijgende rekeningen. Verwarming, elektriciteit, voeding, alles wordt duurder. Nochtans heeft het bedrijf in 2020 188 miljoen Nieuw-Zeelandse dollars winst gemaakt. Dat is een stijging van bijna dertig procent in vergelijking met het jaar voordien. Andere bedrijven in de sector zorgen er wel voor dat de werknemers gecompenseerd worden voor de prijsstijgingen. De directie stelde een verhoging van 1,39 procent op het brutolonen voor. Op jaarbasis gaat het om 350 euro bruto of 160 euro netto. Voor bedienden is dat 0,67 procent of 86 euro netto op jaarbasis. Dat is ruim onvoldoende als compensatie. We hebben van de directie nog geen uitnodiging gehad voor nieuwe onderhandelingen. Nochtans is de kans aanzienlijk dat ook in andere vestigingen de werknemers op straat zullen komen.”