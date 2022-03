© via REUTERS

Voor het eerst sinds de Russische invasie in Oekraïne is personeel van de kerncentrale van Tsjernobyl afgelost. Ongeveer de helft van het aanwezige personeel kon naar huis terugkeren, na bijna vier weken op de site te hebben gewerkt, zegt het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA. De kerncentrale, waar in 1986 de ergste kernramp ooit plaatsvond, staat onder Russische controle.