SINT-TRUIDEN

Het beeld van de burchtruïne van Brustem die in de steigers staat behoort definitief tot het verleden. De restauratie- en ­consolidatiewerken aan de toren en de hele site in het dorps­centrum van Brustem wordt heringericht. Met de werken wil de stad Sint-Truiden een van de belangrijkste sites in het cultuurhistorisch landschap van Haspengouw opnieuw ontsluiten