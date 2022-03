Opmerkelijk: ‘Big brother’ stopt dit jaar niet na 100, maar al na 86 dagen

Voor Tobias was het zijn eerste nominatie sinds hij het huis op 31 december 2021 is binnengestapt. Een originele bewoner dus. “Ik voel me heel raar, het is niet te bevatten”, zegt hij achteraf. “Ik heb heel veel zin om iedereen thuis weer te zien, maar tegelijk is het ook vreemd om hen hier achter te laten.” Vreemd ook, omdat hij in het huis goede maatjes is geworden met Grace. De voorbije weken was duidelijk te zien hoe de twee naar elkaar toegroeiden. Big brother deed ze zelfs nog een romantisch etentje cadeau.

“We zijn heel goede vrienden”, verduidelijkt Tobias achteraf bij presentatoren Peter Van de Veire en Geraldine Kemper. “We vinden elkaar aantrekkelijk, maar we zien wel. Zij heeft ook van bij het begin gezegd dat er iemand was in de buitenwereld, daar wil ik niet tussenkomen. We hebben het ook meteen duidelijk gesteld in het huis, zodat het geen eigen leven ging leiden. Tegen Grace heb ik nog gezegd dat ik hoopte dat ze zou winnen. Het klopt voor haar. Die droom gaat zij waarmaken. Zij gaat winnen”, klinkt het overtuigd.

86 dagen

Daarmee is de finaleweek ingezet, met de apotheose komende zaterdag. Woensdag valt er overigens nog een kandidaat af, waarvoor nu gestemd kan worden. Nog opmerkelijk: met de finale komende zaterdag stopt Big brother niet op 100 dagen maar op 86 dagen. Volgens SBS lag die beslissing al vast vóór het programma begon, maar hebben ze daar nooit melding van gemaakt. Een verrassingselement voor de bewoners dus.

Dit zijn de vier finalisten:

• Kristof Timmers (30)

Stabroek (BE)

Aardrijkskundeleerkracht/Schlagerzanger

Zit in het huis sinds 2 januari

Is als enige al zeker van een plekje in de finale dankzij de winst van de gouden sleutel

© Play4

Nouchine Broodhaers (25)

Gent (BE)

Verpleegkundige

Zit in het huis sinds 31 december 2021

Is genomineerd

© Play4

• Grace Rodrigues (35)

Breda (NL)

Werkzoekende

Zit in het huis sinds 31 december 2021

Is genomineerd

© Play4

• Salar Abbasi Abraasi (27)

Assendelft (NL)

Zelfstandig ondernemer

Zit in het huis sinds 3 januari

Heeft sowieso al 3.089 euro gewonnen met het spel om de gouden sleutel, die Kristof uiteindelijk won en de finaleplek opleverde.