Minstens 12 soldaten gedood bij aanval in Burkina Faso

“Deze zondag hebben gewapende individuen een (militaire) eenheid aangevallen in de buurt van Natiaboani. De dodentol bedraagt voorlopig twaalf soldaten”, klonk het. Een andere bron had het over een aanval op een patrouille waarbij “ongeveer tien” doden vielen en er ook enkele daders “werden geneutraliseerd”.

Natiaboani is een plattelandsgemeente die op ongeveer 60 km ten zuiden van Fada N’Gourma, de hoofdstad van de oostelijke regio, ligt. Het plaatsje is sinds 2018 regelmatig het doelwit van aanvallen door gewapende groepen. Zo zouden vrijdag in Nagré, in de buurt van Natiaboani, nog een vijftiental jongeren zijn ontvoerd door gewapende personen.

Het is al de zesde aanslag in tien dagen tijd in het noorden en oosten van Burkina Faso. Daarbij kwamen alles samen 23 burgers en 25 militairen om het leven.

Eind januari zetten muitende soldaten in Burkina Faso de democratisch verkozen president Roch Marc Christian Kaboré af. Kaboré werd er vaak van beschuldigd niet efficiënt op te treden ten aanzien van het jihadistisch geweld, maar na een relatief kalme periode wordt nu ook de nieuwe leider, die van de strijd tegen jihadisten een prioriteit heeft gemaakt, geconfronteerd met dodelijke aanslagen.