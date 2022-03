Syriërs melden zich massaal voor de strijd in Oekraïne (en voor het geld)

Maar liefst 40.000 Syriërs hebben zich aangemeld om het Russische leger te versterken in Oekraïne. Volgens het goedingelicht Syrische Observatorium voor de Mensenrechten wordt hen een maandloon van 1.000 euro aangeboden. Er is een compensatie van 7.000 euro voor wie gewond raakt en een “overlijdensdekking” van 15.000 euro.

Volgens leden van de paramilitaire National Defense Forces (NDF) zijn de eerste Syrische strijders al naar Moskou vertrokken om “een rechtvaardige oorlog uit te vechten”. “We brengen onze ervaring mee van de straatgevechten in Syrië. Ze zullen in Oekraïne niet weten wat hen overkomt”, zeiden commandanten van de NDF aan Reuters.

Momenteel zouden veertien rekruteringscentra zijn geopend in het land. Van de 40.000 mannen die zich aandienden, heeft Rusland er 22.000 geselecteerd. Het gaat om strijders die zijn opgeleid door Russische instructeurs. Sommigen werden al uitgestuurd om mee te vechten in Azerbeidzjan en Libië.

LEES OOK. Hij praat over kernwapens, hint op zuiveringen van Russisch volk en ontslaat generaals: wat bezielt Poetin?

Ook het Russische huurlingenleger Wagner is in samenwerking met de Syrische regering begonnen met het ronselen van manschappen. En volgens The Guardian blijft het niet bij Syrische strijders. Ook Palestijnse, Iraakse en Iraanse militieleden die vochten met de troepen van Assad en Rusland, willen naar het Oekraïense front. Zelfs Koerden die contact hadden met de Russen in de strijd tegen IS, worden geronseld. Maar ook een deel van wat nog rest van de Syrische rebellen zou op weg zijn naar Oekraïne, “om wraak te nemen op Rusland”.

Kanonnenvlees

De “rechtvaardigheid” en de “wederdienst tegenover onze vrienden de Russen” lijkt niet de belangrijkste drijfveer. Na jaren van burgeroorlog is Syrië een economische puinhoop en de werkloosheid is er groot, ook onder veteranen. De laagste lonen in het land bedragen amper 65 euro per maand. De huurlingen die door Damascus worden uitgestuurd, krijgen daarentegen een loon van 1.000 euro per maand, militairen met specialisaties zelfs tot 3.000 euro. Wie gewond terugkeert, kan rekenen op 7.000 euro. De families van gesneuvelden krijgen 15.000 euro uitgekeerd.

En zo zou het weleens een dure operatie kunnen worden. Want volgens westerse militaire experts mogen de Syriërs dan wel veel gevechtservaring hebben, de omstandigheden op het terrein zijn in Oekraïne volledig anders. Het Syrische legioen zou vooral dienen om de Russische rangen aan te vullen als kanonnenvlees, zodat het aantal Russische doden kan worden beperkt als de stadsoorlogen echt beginnen.