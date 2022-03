Vlaamse gezinnen verbruiken plots 16 procent minder gas

Vlaamse gezinnen hebben in januari 5 procent minder gas, verbruikt en in februari zelfs 16 procent minder vergeleken met het verbruik van dezelfde maanden vorig jaar. Dat blijkt uit een data-analyse van netbedrijf Fluvius met anonieme gegevens van 100.000 digitale gasmeters, schrijft Het Laatste Nieuws maandag.

De energieprijzen die door het dak gaan, zorgen ervoor dat Vlaamse gezinnen bewuster omgaan met hun gasverbruik. Daardoor ligt dat een stuk lager, stelt Fluvius vast. En dan hield de netbeheerder nog rekening met de temperatuurverschillen tussen dezelfde maanden in 2021 en 2022. In absolute cijfers daalde het gasverbruik voor januari van gemiddeld 95 naar 80 kilowattuur per dag en in februari van gemiddeld 82,5 naar 67,5 kilowattuur per dag.

De daling is vast te stellen bij elk type klant, stelt Fluvius-woordvoerder Björn Verdoodt. Op welke manier de gezinnen hun gasverbruik precies hebben verlaagd, weet Fluvius niet. “Maar vermoedelijk gaat het om een combinatie van verschillende manieren, zoals de thermostaat een graadje lager zetten of ’s nachts minder verwarmen, sommige radiatorkranen in huis sluiten of lager zetten, de keteltemperatuur iets verlagen of verouderde toestellen vervangen door zuinige exemplaren”, besluit Verdoodt.