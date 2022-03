Abou Koita verlost Kanaries met laat doelpunt: “Niet enkel mijn verdienste”

Niet voor de eerste keer dit seizoen ontpopte Abou Koita zich tot matchwinnaar bij de Kanaries. De kwieke winger viel in en trapte drie minuten voor affluiten de beslissende 3-2 tegen de touwen na een korte hoekschop van Brüls. De gele kaart voor het uittrekken van zijn shirt nam de olijke flankaanvaller er met de glimlach bij. “Dit doet deugd, want we wilden deze wedstrijd absoluut winnen”, reageerde Koita na zijn derde competitiedoelpunt. “Mijn eerste controle was niet goed bij die hoekschop en daardoor kon ik niet meteen trappen. Gelukkig maar, want zo schakelde ik een mannetje uit. En vervolgens nog eentje. Op dat moment lag de hoek open en dan is het fantastisch als de bal er ook ingaat. Maar ach, deze overwinning is de verdienste van de hele ploeg, niet enkel van mij.”

Dimitri Lavalée: “Met vertrouwen naar laatste twee wedstrijden”

Het kostte de Kanaries bloed, zweet en tranen, maar de drie punten op Stayen waren wel dik verdiend. Dat vond ook Dimitri Lavalée, die opnieuw sterk opereerde op de nummer zes-positie. “We wisten dat dit een moeilijke wedstrijd zou worden”, reageerde de Luikenaar. “Beerschot was al zeker van de degradatie en kon dus zonder druk voetballen. We startten sterk maar jammer genoeg verloren we een paar keer de concentratie en de organisatie. En vooraan waren we niet efficiënt. Zo lieten we Beerschot telkens terugkomen. Dat zou niet mogen gebeuren. Maar het belangrijkste zijn de drie punten. We tanken opnieuw wat vertrouwen voor wat nog komen gaat. In die laatste twee wedstrijden kijken we enkel naar onszelf en dan zien we wel waar het schip strandt.” (pivan)