STVV-coach Hollerbach gelooft in play-off 2: “Maar Genk blijft favoriet”

“Ik ben zo fier op mijn ploeg.” Het was bijna middernacht toen Bernd Hollerbach glunderend aan zijn persbabbel begon. Wat wil je, na zo een zege? “We speelden met open vizier, vol gas en dat heeft geloond”, vervolgde de STVV-coach. “Simpel was het niet, na de zege in de derby. Maar we hebben de juiste mentaliteit getoond en drie supermooie goals gescoord. Wunderbar, ongelooflijk. De ploeg blijft me verbazen. Net als de fans, die ons naar de zege gestuwd hebben. Dat we nu 45 punten hebben, evenveel als KRC Genk, dat is sensationeel. Laat ons daar nu van genieten en dan weer vol aan de bak gaan na de interlandbreak.”

Hollerbach geniet volop van zijn Kanaries en gelooft in play-off 2. “Maar Genk blijft favoriet, zij hebben een ploeg om mee te strijden voor een Champions League-ticket. Toch willen we het hen moeilijk maken. We kijken niet naar de rangschikking, willen gewoon nog zo veel mogelijk punten pakken. En dan zien we wel waar we eindigen.” (krli)