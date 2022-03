Kristof Henseler op de nieuwe festivalsite van Afro Latino: “In het Thor Park kunnen we ons publiek meer beleving bieden.” — © Raymond Lemmens

Bree / Genk

Na 21 edities in Bree verhuist Afro Latino naar het Thor Park in Genk. In plaats van drie dagen wordt het een tweedaags festival, en er komt een extra podium bij.