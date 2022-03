Hasselt zet grote stap richting titel

Veel belangstelling voor de topper tussen de nummers één en drie. Het was ook de laatste thuismatch van het seizoen voor Hasselt. Erg mooie geste van de club was het integraal doorstorten van het inkomgeld (en de vrije giften) naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Wijgmaal begon de partij het sterkst: 2-6. Maar onder leiding van een goed verdelende Verspecht ging Hasselt erop en erover. Hetzelfde scenario in set twee. De Hasseltse blok-verdediging was solide, aan beide kanten werd er op hoog niveau gespeeld. Op het einde van set twee werd het nog heel spannend, maar Peeters toonde in money time zijn killerinstinct: 2-0. Wijgmaal probeerde nadien nog even (1-4), maar Hasselt stelde al snel orde op zaken. Verbruggen was baas in het achterveld en de trein was niet meer te stoppen. Wijgmaal werd zo uit de titelrace geslagen. Hasselt wil zich begin april tot verdiende kampioen kronen.

Sets: 25-18, 26-24, 25-20. Hasselt: Verspecht, Willems, Leenaers, Peeters, van Hest, Vannieuwenhuijsen, libero: Verbruggen.