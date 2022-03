VOLLEYBAL OVERZICHT. Rode lantaarn Geetbets haalt eerste competitiezege binnen

Nationale 2 Heren A

Geetbets 3 - Esneux 1

Rode lantaarn Bets heeft er lang op moeten wachten, maar de eerste competitiezege is eindelijk binnen. Een gretige Pawlowski zorgde vanaf set twee voor de kentering in de match. Een achterstand van vijf punten werd omgebogen in een voorsprong. Ook sets drie en vier waren spannend, maar Bevo was vertrokken en trok verdiend de eerste driepunter aan boord. “Mijn doelstelling was simpel toen ik aan dit verhaal begon: de nul van het bord vegen”, aldus coach Tim Drijkoningen. “Nu willen we het seizoen in schoonheid afsluiten.” (aula)

Sets: 22/25, 25/23, 25/23, 25/23.