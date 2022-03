Strijd om play-off 2 kleurt Limburgs: STVV hijst zich naast aartsrivaal KRC Genk

De strijd om de Europe play-offs is sinds zondagavond een Limburgse strijd. Met nog twee matchen voor de boeg staan KRC Genk en STVV op precies gelijke hoogte. Wie knokt zich in de top acht?

Toen stadionomroeper Ivo Hendrikx zondag even voor negenen het intussen gekende ‘Stayen, laat je hóooooooren!’ door de speakers liet galmen, wisten de Kanaries en hun fans al dat ze een uitstekende zaak konden doen. Cercle Brugge kreeg zaterdag billenkoek in Charleroi, KRC Genk verloor een dag later de topper van Club. Mits winst tegen Beerschot zou STVV naast aartsrivaal Genk klimmen.

De Kanaries mochten er volgens de statistieken goede hoop op hebben. Ze verloren slechts één keer van Beerschot, op 17 oktober 2020 (6-3), van de overige zes duels wonnen ze er zelfs vijf. In eigen huis beet STVV nooit in het zand. Dus ook niet zondagavond.

Beerschot legde de thuisploeg voor rust ook niet zo heel veel in de weg. De Ratten zijn sinds vorige week veroordeeld tot 1B en dat was er aan te zien. Ze lieten o zo veel ruimte tussen de linies, STVV profiteerde daar handig van.

Ontketende Brüls

Na twee minuten scoorde Brüls al, maar zijn vroege treffer werd geannuleerd omwille van voorafgaand buitenspel. Volgens zijn coach Hollerbach is de Oostkantonner aan zijn beste seizoen ooit bezig. Brüls zette die uitspraak tegen Beerschot kracht bij. Nog voor het kwartier krulde hij de bal met links heerlijk voorbij een verraste Lejoly: 1-0. Zijn zevende van het seizoen al, de Truiense nummer 44 werd zo even clubtopschutter.

De zwaarste klus leek achter de rug voor STVV. Hara had de 2-0 aan de voet, maar kreeg de loeiharde voorzet van Hayashi niet onder controle. Een dure misser want in dezelfde minuut schoof Suzuki, die te veel ruimte kreeg van Leistner en Bauer, de 1-1 voorbij Schmidt. Het eerste doelpunt van de Beerschot-aanvaller sinds… 13 januari 2021.

Hara mist en scoort

De thuisploeg leek even van de kaart, Schmidt moest een pegel van Rigo in hoekschop duwen, maar herstelde zich snel. Hayashi (niet toevallig voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Japan) schotelde maatje Hara een nog grotere kans voor. Deze keer trapte hij van dichtbij naast de bal. Het zag er wat knullig uit, maar de Japanse spits gaf niet af. Derde keer, goede keer. Opnieuw een voorzet van een landgenoot, Hara kopte de center van Hasioka deze keer wél voorbij Lejoly: 2-1. Nummer zeven voor Hara, net als Brüls. De twee Kanaries zorgden dit seizoen samen voor bijna 40% van de doelpunten.

Holzhauser startte op de bank, maar ondanks zijn flauw seizoen kan de Oostenrijker nog steeds tegen een bal trappen. Twee hoekschoppen in één minuut. De 67ste. De eerste kopbal van Radic werd door Schmidt nog uit doel geranseld. Maar enkele seconden later mocht diezelfde Radic de verlengde corner van Holzhauser wél hoog in doel duwen: 2-2. STVV kwam zelfs nog goed weg toen Leistner Schankland niet kon volgen, maar de Schot trapte onbegrijpelijk naast.

Doelsaldo doorslaggevend

Maar het moet gezegd, dit STVV toonde veerkracht. Hollerbach heeft de Truiense neuzen in dezelfde richting gekregen, het zou wel eens een belangrijke factor in de strijd om play-off 2 kunnen worden. De Duitse coach zette alles op alles, voerde vier wissels door en die loonden ook. Koita kruiste zijn schot in de flotfase heerlijk voorbij Lejoly, die voor de derde keer geklopt werd. Stayen in extase.

Met nog twee speeldagen voor de boeg legt STVV aartsrivaal KRC Genk het vuur aan de schenen. Genk speelt nog tegen Eupen en Seraing, de Kanaries bekampten Zulte Waregem en Standard. Racing ligt nog altijd in polepositie om de intussen felbegeerde achtste plaats te pakken. Als Genk zijn twee wedstrijden wint, kan het deelname aan play-off 2 haast niet meer missen. Bij gelijke punten tellen eerst het aantal zeges, daarna is het doelsaldo doorslaggevend. KRC Genk: +12. STVV: -3. Maar dat het spannend wordt, staat vast. Uitermate knap dat de Kanaries nog voor die spanning zorgen.