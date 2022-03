Zelfs sterke Thibaut Courtois kan vernedering niet vermijden: Barcelona geeft aartsrivaal Real Madrid voetballes op eigen veld

Real Madrid moest het zonder de geblesseerde goalgetter Karim Benzema doen en dat liet zich voelen. Zonder echte spits in de basis was Real aanvallend onmondig. FC Barcelona acteerde daarentegen wel op topniveau. Niet alleen het balbezit, ook de kansen waren zo voor Barça.

Thibaut Courtois begon goed aan de wedstrijd en hield eerst Aubameyang en daarna Dembélé van de 0-1. Lang kon onze landgenoot echter niet stand houden. Op het halfuur maakte Aubameyang er toch 0-1 van. Real zag naarmate de wedstrijd vorderde steeds meer sterretjes en Araujo maakte er al snel 0-2 van.

Barcelona voetbalde bij momenten opnieuw zoals in de grote dagen. Coach Xavi zag het langs de zijlijn allemaal graag gebeuren.

Fans verlaten Bernabéu

In de tweede helft kregen we meer van dat. De bezoekers kwamen opnieuw sterker uit de kleedkamer dan Real en Ferran Torres had in een mum van tijd de 0-3 aan de voet. De Spanjaard toonde zich echter geen echte killer en miste alleen voor Courtois. Enekele minuten later legde hij wel de 0-3 achter Courtois binnen. Het Catalaanse feestje bleef maar duren, want Aubameyang maakte nog zijn tweede van de avond: 0-4.

© AFP

Het sein voor de fans van Real om Bernabeu te verlaten. De vernedering was compleet. De bezoekers namen daarna wat gas terug en Courtois behoedde zijn team met nog enkele knappe reddingen voor een nog grotere pandoering. Eden Hazard bleef nog maar eens een volledige wedstrijd op de bank.

Real blijft ondanks de pandoering wel onbedreigd leider in La Liga, maar Barcelona heeft toch een mokerslag uitgedeeld aan de eeuwige rivaal. Voor het eerst sinds 2 maart 2019 kon Barça de Clasico nog eens winnen, en hoe.