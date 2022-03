Houdt het ooit op met die Belgian Tornados? Nog niet meteen, zo te zien. Op het WK indooratletiek in Belgrado veroverden ze gisteren al hun veertiende internationale medaille. En het sprookje dat nu al sinds 2008 duurt, wordt alleen maar mooier. Ze slaagden deze keer zelfs in een kunststukje dat hun nog nooit eerder lukte: wereldkampioen worden. Was er ooit een betere Belgische sportploeg?