Beelden van bewakingscamera tonen hoe wagen met hoge snelheid richting carnavalisten reed in Strépy

De wagen moet met een rotvaart ingereden zijn op de carnavalsgroep in Strépy. Op beelden die een buurtbewoner met zijn bewakingscamera maakte, en die de collega’s van Sudpresse kregen, is te zien hoe de zwarte wagen door de straat reed, amper 5 minuten nadat de vierende ‘Gilles’ gepasseerd waren.

“Ik heb zeven camera’s die het hele huis in de gaten houden en een ervan filmt ook de straat”, zegt een buurtbewoner aan de collega’s van de Waalse krantengroep Sudpresse. De video geeft een duidelijk beeld van de rue des Canadiens in Strépy.

Het ongeval zelf is niet gefilmd. Wel de groep carnavalisten die feestend door de straat trekt en gevolgd wordt door vrienden en familie. Vijf minuten later gevolgd door de zwarte BMW. Op die plaats geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u., maar het is duidelijk dat de wagen veel sneller rijdt. Enkele ogenblikken gebeurt buiten beeld het drama.

“Ik ben echt verdrietig. Voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Maar ook voor het carnaval van Strépy, getuigt Ghislain.

De politie heeft intussen al verschillende beelden van bewakingscamera’s opgevraagd en doet morgen wellicht een oproep aan iedereen die beelden heeft, die door te sturen.

